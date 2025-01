.com - Promozione / In due ad inseguire la lepre Fermignanese

Jesina (a Castelfidardo) e Vismara (in casa contro il Moie Vallesina) vogliono e debbono vincere per tenere sempre nel mirino l’undici di mister Pazzaglia che va a Chiaravalle conoscendo già il risultato delle due inseguitriciVALLESINA, 31 gennaio 2025 – Jesina e Vismara di sabato: i leoncelli a Castelfidardo ospiti della formazione allenata da Malavenda (nella foto di primo piano una fase della gara d’andata al Carotti terminata 1-1 reti di Tittarelli e Kurti), quella di Fulgini in casa contro una lanciatissima Moie Vallesina.Due avversarie di livello per le inseguitrici dellache domenica pomeriggio sarà a Chiaravalle e che scenderà in campo conoscendo già il risultato di quelle che al momento sono le sue antagoniste più dirette.Perchè il campionato e l’alta classifica non ha ancora ben marcato il suo indirizzo e perchè ci sono tante squadre che ancora possono inserirsi nella corsa diretta all’Eccellenza.