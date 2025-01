Ilfogliettone.it - Problemi personali con i colleghi: Carlo Conti deve rinunciare a lei | Non sarà al suo fianco sul palco

Leggi su Ilfogliettone.it

Il direttore artistico e conduttore del Festiva di Sanremoingoiare questo boccone amaro dopo il rifiuto dell’artistaManca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2025, eha già svelato i co-conduttori che lo accompagneranno suldell’Ariston nelle varie serate. Il direttore artistico ha anche annunciato i duetti della serata delle cover e cresce l’attesa per la kermesse. In queste ore stanno circolando informazioni anche sui vari cachet dei protagonisti.Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, il conduttore e direttore artisticopercepirà un compenso di 500mila euro per il lavoro svolto prima del Festival e per le cinque serate in diretta. Rispetto al suo predecessore Amadeus, che nel 2024 avrebbe percepito circa 350mila euro,si conferma tra i conduttori più pagati della storia del Festival.