Movieplayer.it - Masterchef Italia 14: parla un concorrente eliminato, tra esterna a Villa Crespi e peperoncini troppo piccanti

Leggi su Movieplayer.it

14, il cooking show in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, siamo giunti alla top 10, ma nell'ultima emozionante serata due concorrenti hanno già dovuto salutare il programma. Ecco cosa ci ha raccontato uno di loro. La serata appena trascorsa ha dimostrato come anon ci si possa affidarealle certezze: la prima prova del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy si è svolta inin una location d'eccezione che ha emozionato tutti gli aspiranti chef. Stiamondo di, regno di Antonino Cannavacciuolo che nel 2023 ha conquistato la terza stella Michelin. In una prova a staffetta dove a restare fissi in cucina sono stati solo i capitani delle squadre, i concorrenti hanno dovuto preparare un piatto per la brigata dello chef, stavolta nei panni dei commensali.