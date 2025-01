Dilei.it - Magalli a La Volta Buona: “Io e Adriana Volpe aspettiamo di condurre di nuovo insieme”

Ci sono coppie televisive che funzionano e altre che, pur funzionando, si sgretolano tra dissapori e battaglie legali. Giancarloappartengono alla seconda categoria. Dopo anni di gelo e tribunali, il loro incontro a Lacon Caterina Balivo ha riacceso i riflettori su un rapporto che di idilliaco non ha mai avuto nulla.Dopo 8 anni, la reunion in Rai. Per quanto cerchino di mantenere un certo aplomb per il benestare comune e per non alimentare ulteriori polemiche, l’impressione è che questa tregua sia più strategica che sincera. Dopotutto, sembra che entrambi abbiano l’obiettivo di tornare aun programma. A chi è che non è mai capitato di dover lavorare a un progetto con un collega che ci stava poco simpatico? Sicuramente entrambi potranno scrivere nel cv “Spirito di squadra” e “Sono una persona orientata ai risultati”.