Tvplay.it - Juve avvisata, il colpo può saltare: assalto a sorpresa dalla Premier

nuovamente nei guai sul mercato: uno degli obiettivi bianconeri in una zona cruciale del campo rischia di venire cancellato, avvertono dall’estero.Il calciomercato invernale sta per concludersi, e lantus ha già messo a referto diversi colpi, nella speranza di risollevare la squadra allenata da Thiago Motta. Ma la rosa bianconera presenta ancora alcune lacune da colmare, e la preoccupazione principale di Giuntoli è che uno dei nuovi obiettivi del club possa sfumare all’ultimo. Lasi prepara dunque a un difficile braccio di ferro per riuscire a chiudere l’ultimo acquisto della sessione., ilpuò. (LaPresse) TvPlay.itSi sapeva dall’estate che, nonostante le importanti cifre spesesocietà, restavano alcuni problemi di rosa.