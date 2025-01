Lanazione.it - Giusti rende più forte la Pistoiese: "Felice di essere al fianco di Iorio"

Larafforza ulteriormente la propria ossatura societaria con l’ingresso di un volto, quello di Gabriele, che nell’ultimo decennio ha scritto pagine importantissime nel calcio della nostra provincia. Nel pomeriggio di ieri è stato infatti ufficializzato l’accordo trae Nuova Comauto, che sarà un nuovo partner gold del club arancione. Un ritorno in grande stile per l’imprenditore, titolare di Nuova Comauto, che dal 2015 al 2019 è stato direttore generale dell’Aglianese e in seguito, fino al 2022, presidente per tre stagioni in Serie D. Alla guida del club neroverde,ha conquistato tre promozioni consecutive dalla Prima categoria alla Serie D, condite da una Coppa Toscana di Prima categoria, una Supercoppa di Promozione e una di Eccellenza. Un profilo vincente che, seppur senza cariche dirigenziali, potrà dare una mano importante alla visibilità e alla crescita del club arancione.