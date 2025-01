Ilfattoquotidiano.it - Germania, dall’attore Daniel Brühl al presidente del St. Pauli fino ai sopravvissuti ai lager: la società civile contro il voto Cdu-AfD

Ilcongiunto di Alternative für Deutschland e Cdu sui migranti permesso da Friedrich Merz ha portato mercoledì sera circa 1.000 dimostranti – rispondendo al richiamo di diverse organizzazioni, tra cui Amnesty International – sotto la sede dell’Unione Cristiano-Democratica a Berlino al motto “muro antincendio, anziché incendiari”. Giovedì sono diventati decine di migliaia, tanto che il partito ha fatto uscire i dipendenti prima per sicurezza. E Luisa Neubauer, portavoce di Friday for Future, ha reso noto che sono già state indette almeno 90 manifestazioni di protesta in tutto il Paese. Tra le altre ce n’è stata una giovedì promossa dall’alleanza “München ist Bunt!” (Monaco è colorata) all’esterno della sede della Csu con il motto “Sii un muro antincendio!”. E domenica un’altra, su iniziativa dell’organizzazione elettorale Campact, insieme alla Federazione tedesca dei sindacati di Berlino-Brandeburgo e a Fridays for Future, attraverserà il quartiere governativo di Berlino.