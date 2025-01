Quotidiano.net - Federica Nargi: la carriera e l’amore con Matri

È salita sul bancone di ‘Striscia la notizia’ nel 2008 in qualità di velina mora e in coppia con Costanza Caracciolo, la bionda del duo. Da allora la suaha preso il volo. È, fresca concorrente di ‘Ballando con le stelle’, che sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 2 febbraio. A ‘Ballando’ ha conquistato la medaglia d’argento dietro a Bianca Guaccero e, nel corso del programma – in coppia con Luca Favilla – la showgirl è apparsa raggiante e sempre pronta a nuove sfide da affrontare con il sorriso sul volto. Così come fa nella vita di tutti i giorni.: laLa prima apparizione pubblica diè a Miss Italia 2007 dove si classifica undicesima. L’anno successivo arriva ‘Striscia la Notizia’ e il ruolo di velina che la porta al successo.