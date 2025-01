Agi.it - Esame fatto con ChatGpt. Prova da rifare per 362 universitari

AGI - Sono 362 gliche dovrannoladidi psicobiologia e psicologia a Ferrara, nel corso di laurea di Scienze motorie tenuto dai professori Laila Craighero, Damiano Menin e Luigi Zerbinati. L'è stato annullato dall'ateneo estense perché alcuni studenti hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per superarlo. L'consisteva in una serie di domande a risposta multipla sulla piattaforma "Moduli" di Google ed è stato sostenuto dagli studenti usando il proprio computer o tablet. Si è tenuto il 27 gennaio scorso ed è stato annullato con una doppia comunicazione via email del 29 gennaio. Nella prima, veniva comunicato che l'era stato annullato per motivi tecnici ma, dopo una pioggia di mail con richiesta di spiegazioni e proteste da parte degli studenti, nella seconda comunicazione i professori hanno spiegato esattamente cos'era successo.