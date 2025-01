Cpr in Albania ancora una bocciatura | i giudici della Corte d’appello non convalidano il trattenimento dei migranti

Leggi su Open.online

di appello di Roma non hanno convalidato ildei 43 richiedenti asilo, perlopiù cittadini egiziani e del Bangladesh, rimasti nel centro albanese di Gjadër. Si trattaterza liberazione collettiva, fallimento del governo di Giorgia Meloni, dopo quelle avvenute nei due precedenti trasferimenti di ottobre e novembre scorsi. Il governo – che a dicembre, con una norma, ha tolto la competenza aisezione immigrazione per affidarla a quelli– confidava in una confermadisposizione del. Che, però, non è arrivata. Alcuni dei magistrati chiamati a decidere sono gli stessisezione immigrazione, spostati per far fronte all’aumentato carico di lavoro. La decisione dei togati potrebbe contribuire a intensificare lo scontro tra l’esecutivo e la magistratura, già ai massimi livelli dopo l’iscrizionepremier nel registro degli indagati per il caso Almasri.