Ciclocross Mondiali Lievin | azzurri d’argento nel Team Relay

Leggi su Sportface.it

L’Italia delapre idi2025 con una medaglia. La spedizione azzurra è impegnata nella rassegna iridata, che si è aperta oggi a Liévin, in Francia. Mattia Agostinacchio, Gioele Bertolini, Giorgia Pellizotti, Lucia Bramati, Sara Casasola e Stefano Viezzi sono stati protagonisti di un’ottima prova, rimanendo in lotta per la vittoria fino allo sprint. Ilitaliano sta vivendo una fase di importante crescita e la medaglia odierna porta avanti il trend positivo iniziato dal titolo continentale dello scorso novembre.“Il– aveva detto alla vigilia il tecnico Daniele Pontoni- è una delle prove a cui teniamo di più, perché dimostrazione della qualità complessiva di un movimento”. Al termine della gara, commenta: “Una grande soddisfazione e possiamo anche recriminare perché Agostinacchio è caduto e ha perso una manciata di secondi e Gioele ha bucato, anche lui costretto a perdere tempo prezioso.