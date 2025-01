Iodonna.it - «Bisogna superare le paure create anche dalla narrazione mediatica e capire che siamo noi a controllare l'intelligenza artificiale».

lechenoi al’». Leggi› Con Chat GPT l’è sempre più presente nelle nostre vite Nelle parole della professoressa Emma Lupano si racchiude l’obiettivo della Giornata di studi internazionale “Artificial Intelligence, Human Perception. Media Discourse and Public Opinion in Italy and China” organizzata dall’Università di Cagliari, che si tiene nell’aula magna del Campus Aresu nell’ambito del progetto di ricerca interdisciplinare NextGenerationEu, finanziato dall’Unione Europea. Leggipositiva: come sta cambiando (in meglio) le nostre vite «Il convegno nasce con lo scopo di parlare delle ricadute sociali, culturali, politiche dell’– ha spiegato la professoressa Lupano che si occupata del coordinamento scientifico della giornata – del suo sviluppo, in particolare partendo dall’analisi dellaistituzionale edi questo fenomeno, per poi andare a vedere quale è la percezione e la ricaduta nell’opinione pubblica».