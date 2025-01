.com - Viola Valentino torna con il singolo Chanson pour danser

con un nuovo, pronto a conquistare le piste da balloIl prossimo 7 febbraiocon un nuovo, pronto a conquistare le piste da ballo e a far vibrare le radio indipendenti. Il brano, che porta con sé l’energia contagiosa della dance, è stato presentato per la prima volta durante le selezioni per il Festival di Sanremo 2025. Anche se non ha raggiunto il palco dell’Ariston, la canzone ha subito suscitato l’interesse del pubblico. L’artista ha avuto l’opportunità di presentarlo in anteprima nel programma La volta buona su Rai 1, condotto da Caterina Balivo.è un perfetto mix di nostalgia e modernità. Il brano riporta indietro nel tempo, evocando gli anni Ottanta, ma lo fa con un tocco contemporaneo che lo rende irresistibile per le nuove generazioni.