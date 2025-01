Lapresse.it - Usa, Moisés Naím: “Da Trump grandi minacce per trarre vantaggio nei negoziati”

Il presidente Usa Donald“spesso fa, ma è solo un atteggiamento che adotta per iniziare un negoziato da una posizione di”, come nel caso della Groenlandia, al momento “nessuno sa” se sia deciso ad adottare dazi contro l’Ue ma quel che è certo è che, di fronte all’assertività statunitense, l’Unione europea dovrebbe smettere di essere “solo spettatrice” e ritagliarsi un ruolo da “protagonista” sulla scena globale. È quanto afferma lo scrittore e analista politico venezuelano, ex executive director della Banca mondiale, in un’intervista a LaPresse, mentre nell’Ue sta crescendo la preoccupazione per le prossime mosse del tycoon tra le richieste di comprare più gas e petrolio Usa e di aumentare la spesa militare. Secondo l’ex ministro l’Europa “ha bisogno rapidamente di un leader o di una leader che sia capace di persuadere gli altri, facendo sì che l’Ue funzioni realmente come un gruppo che agisce in maniera organizzata”.