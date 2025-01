Iodonna.it - Un tripudio di cristalli, effetti nude e abiti preziosi dai richiami floreali

Sontuosa, femminile, preziosa. Sfilano alla Paris Fashion Week per l’Haute Couture Primavera-Estate 2025 le modelle di Elie Saab, marchio onnipresente della settimana dell’Alta Moda. Leggi anche › Alta Moda per tutti: i 10 look più belli dallo Street Style delle sfilate Haute Couture di Parigi La collezione andata in scena al Palais de Tokyo disegnata dallo stilista libanese, con lo styling della fashion advisor Carine Roitfeld, è undidaifloreali.L’abito da sposa che chiude la sfilata di Elie Saab Primavera-Estate 2025 Haute Couture (Photo: Spotlight Launchmetrics).da sposa Couture PE2025 guarda le foto Elie Saab, l’Haute Couture preziosa incanta ParigiUn ricchissimo Eden in cui si stagliano anche uscite sorprendenti a suon di denim, un tessuto inusuale per l’Alta Moda che riletto in chiave Couture regala look a dir poco originali.