Notizie.com - Terra dei Fuochi, condanna d’Italia: i 30 anni dell’enorme ed invisibile fabbrica di morte. “Si è fatto di tutto per negare la verità”

“Erachiaro da molto tempo e si èdiper negarlo. Per moltic’è stata una deliberata volontà di smontare i fatti, di sminuire la gravità delle denunce fatte”.dei: i 30eddi. “Si èdiperla”E poi? “Poi sono arrivati i morti, gli ammalati, i comitati, i cittadini, le parrocchie. Non è stato più possibilela”. C’è un filo rosso che collega i pensieri di chi in queste ore riflette sulladell’Italia sancita oggi dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu).Ladei, l’area tristemente nota a cavallo delle province di Napoli e Caserta, in Campania, è stata oggetto per quasi trent’di un negazionismo dilagante. C’era chi sapeva, chi non voleva sapere, chi negava per convenienza.