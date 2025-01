Metropolitanmagazine.it - Super affare per l’Atalanta, in arrivo anche Daniel Maldini

L’infortunio di Ademola Lookman e le insistenti voci su Nicolò Zaniolo in orbita Fiorentina hanno riaperto il mercato di casa Atalanta. I recenti avvenimenti e la qualificazione ufficiale da nona classificata al playoff di Champions League ha costretto i bergamaschi a rivedere i piani, mettendo la Dea alla ricerca di un rinforzo immediato sul fronte offensivo. Il profilo è quello di, cui dopo l’iniziale sondaggioè già a un passo dal chiudere l’accordo col Monza. Una trattativa rapida, con i bergamaschi che incassato il no del Napoli per Raspadori – altro profilo che era stato sondato – hanno virato sul figlio d’arte in forza attualmente ai brianzoli. Accordo trovato dunque e trattativa in chiusura, come riportatodall’esperto di mercato Matteo Moretto.Da questo punto l’rappresenta una conferma alle volontà dei bergamaschi di trovare subito un rinforzo per Gasperini.