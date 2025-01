Notizie.com - Sorpresa Carta Adi, è confermato: si potrà pagare anche questo

Leggi su Notizie.com

È possibilediversi beni e servizi con laAdiqualcosa che in pochi non sanno: vediamo di cosa si tratta.Come già sappiamo, la ricarica di gennaio che riguarda l’Assegno di Inclusione è arrivata. Per intenderci, i pagamenti sono iniziati venerdì 24 e si sono conclusi due giorni fa. Sappiamo che si tratta di una misura utile ad aiutare tutti quelli che versano in una condizione di disagio.Adi, è: si(Notizie.com)Una volta ricevuti i soldi, i beneficiari possono pensare ai loro acquisti, ma è bene sapere cosa è possibile comprare e cosa no. Attenzione è bene tenere a mente che non tutti gli acquisti sono consentiti, ma c’è qualcosa, invece a grandeche può essere pagato, ma di cosa si tratta?Si puòuna multa con laAdi?L’Assegno di inclusione è nato dopo l’abolizione del Reddito di Cittadinanza.