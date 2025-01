Nerdpool.it - RTX 5090 e 5080 in arrivo: introdotti DLSS 4 con Multi Frame Generation, nuovi driver GeForce Game Ready e aggiornamenti per NVIDIA App

Leggi su Nerdpool.it

Oggi, con il lancio di4, che introduce la tecnologiaper le schede grafiche e i laptop della serieRTX 50, compiamo un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del. In concomitanza con il debutto delleRTXRTX, rilasciamo anche i, iStudio e un importante aggiornamento perApp.4 introduce significativi, tra cui:Il più grande avanzamento nei modelli di intelligenza artificiale dal 2020:Super Resolution,Ray Reconstruction e DLAA ora sfruttano per la prima volta il modello “transformer”, la stessa tecnologia avanzata alla base di modelli AI come ChatGPT, Flux e Gemini. Grazie al modello transformer del, la qualità dell’immagine migliora con una maggiore stabilità temporale, riduzione dell’effetto ghosting e dettagli più nitidi in movimento.