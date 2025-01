Oasport.it - Pallamano, la Croazia trionfa in casa sulla Francia e vola in finale

Laè ufficialmente la prima finalista dei Mondiali 2025 di. Il pubblico diha spinto in quel di Zagabria i propri atleti che dopo un primo parziale perfetto hanno completato l’opera imponendosi contro laper 31-28.I croati non hanno sbagliato nulla durante l’ultima battaglia prima dell’ipotetica bagarre verso la medaglia d’oro. Zvonimir Srna ha iniziato l’opera ed ha subito messo pressione ai francesi, i primi trenta minuti si sono conclusi con il netto punteggio di 18-11 a favore del team diretto da Dagur Sigurðsson.La risposta dellaè arrivata con la ripresa delle ostilità. Dika Mem, Ludovic Fabregas, Nedim Remili hanno accorciato le distanze tornando prepotentemente in lotta. La rimonta non è però riuscita anche grazie all’eccellente lavoro di Dominik Kuzmanovi?, uno dei migliori portieri del torneo, che ha sigillato la vittoria dellaper 31-28.