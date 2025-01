Laprimapagina.it - Nuove rotte aeree a Pisa: il sindaco Conti chiede soluzioni per ridurre l’impatto acustico

Dal mese di ottobre 2024 sono entrate in vigoreprocedure di decollo per gli aerei in partenza dall’aeroporto di. In via sperimentale, invece di sorvolare esclusivamente la zona nord-est della città, gli aerei hanno iniziato a transitare anche sopra il centro storico. Questa modifica, proposta da Toscana Aeroporti e dalla 46ª Brigata Aerea, è stata presentata durante la riunione della Commissione Antirumore del 26 settembre 2024, con l’obiettivo di adottarla come misura antirumore in futuro. Alla Commissione hanno partecipato ENAC, Aeronautica Militare, ARPAT, Regione Toscana e Comune di, che hanno concordato un periodo di prova di sei mesi per valutare gli effetti del cambiamento.A tre mesi dall’inizio della sperimentazione, ildiMicheleha tenuto una conferenza stampa il 30 gennaio per fare il punto sulla situazione.