Movieplayer.it - Netflix svela il titolo del nuovo film di Noah Baumbach con star George Clooney

Leggi su Movieplayer.it

Ildiretto da, con un cast davvero stellare guidato da, ha ora unufficiale. Dopo molta attesa è statoto ildeldiretto dache arriverà suin autunno: Jay Kelly. Ilmaker aveva già collaborato conin occasione di The Meyerowitz Stories, Storia di un matrimonio, che aveva ottenuto sei nomination agli Oscar, e Rumore bianco. I primi dettagli suldiJay Kelly potrebbe quindi debuttare in anteprima in uno dei festival cinematografici in programma da maggio in poi, come il Festival di Cannes o la Mostra del Cinema di Venezia. Per ora non è statoto alcun dettaglio riguardante la trama del