Gamberorosso.it - Menzione Piemonte in etichetta e grande evento regionale. Per il vino piemontese prove generali di autonomia differenziata

Leggi su Gamberorosso.it

Grandi Langhe diventa quasi, con l’obiettivo ormai dichiarato di promuovere unageografica allargata, capace di promuovere i vini della regione nel mondo in modo unitario. Una specialissima '' che si esercita instile nella promozione vitivinicola. Sembra questo l'ambizioso finale della manifestazione che si è svolta alle Officine Grandi Riparazioni di Torino il 27 e 28 gennaio scorsi, così come avevamo già raccontato nell'intervista a Sergio Germano (a cui era seguita la replica piccata della presidente del Consorzio Albeisa, Marina Marcarino). Non a caso, per la prima volta nel titolo, accanto al tradizionale "Grandi Langhe", viene affiancata la dizione "e ildel".Se Grandi Langhe diventa«Grandi Langhe è un’idea vincente.