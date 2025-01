L’inesistente post di Newsweek su Zelensky e la storia IG di Donald Trump Jr

Leggi su Open.online

Circola lo screenshot di un presuntosocial della testata americana, in cui il leader ucrainoviene raffigurato insieme a una sua presunta citazione riguardante la decisione di non partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente americano. Secondo diversi utenti, lo screenshot deldisarebbe stato condiviso dal figlio disu Instagram, il quale avrebbe rivelato cheaveva richiesto di partecipare all’evento per ben tre volte, ricevendo altrettanti rifiuti. Questa narrazione risulta del tutto falsa, compresa quella attribuita al figlio di.Per chi ha frettaha smentito di aver pubblicato un talesocial riguardo.LaInstagram attribuita aJr non risulta affatto pubblicata.