Liberoquotidiano.it - L'elicottero militare si schianta contro l'aereo di linea: strage a Wasghinton tragico sospetto | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Undidi American Airlines è entrato in collisione con unBlack Hawk e si è inabissato nel fiume Potomac. L'incidente è avvenuto a Washington alle 21 locali, equivalenti alle 3 di notte in Italia. Le cause non sono ancora chiare, ma dalle immagini registrate da una webcam e messe in rete si vede chiaramente l'procedere lateralmente in modo spedito e finire addosso all'. Un bagliore, poi i due mezzi sono finiti in acqua. Sull', un Crj-700 che era partito da Wichita, Kansas, e stava atterrando all'aeroporto Reagan, c'erano sessanta passeggeri e quattro membri d'equipaggio. Sull'c'erano tre militari ma nessun ufficiale di alto rango. Al momento sono 18 i corpi recuperati, ma si teme un bilancio molto più pesante. Dalla registrazione delle comunicazioni della torre dillo emerge che illori di volo avevano tentato di avvertire l'che si stava avvicinando pericolosamente all'