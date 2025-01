Secoloditalia.it - La nostalgia, a sinistra, è lecita: Carrara inaugura la super statua di Che Guevara voluta da Cgil e Anpi

Leggi su Secoloditalia.it

Mancava, a, unadedicata a Che, la prima in Italia. dice con orgoglio il Comune. Mancava, certo, se ne sentiva la, da quelle parti, dove il comunismo è romanticismo, passione, idealismo, sogni, fantasticherie. Non a caso ladel Che è stata “fortemente” dai partigiani dell’e da quelli dellae saràta domani, sulla scalinata del Baluardo, in una delle zone storiche di.Il monumento, alto 2,15 metri, in marmo bianco dicon in alto il ritratto di Chein ferro tratto dalla celebre immagine di Alberto Korda, è opera dello scultore argentino Jorge Romeo e nasce da una sottoscrizione popolare promossa da un comitato coordinato da un esule argentino, Alfredo Helman, e sostenuto dae Arci locali mentre il Comune ha dato il suo patrocinio.