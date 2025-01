Thesocialpost.it - Israele, liberati altri 8 ostaggi: ma il “rilascio-show” scatena nuove tensioni

Dopo 482 giorni di prigionia, ottoisraeliani e thailandesi catturati il 7 ottobre 2023 sono stati rilasciati da Hamas e dalla Jihad Islamica. L’operazione, avvenuta in due momenti distinti, ha segnato il primo coinvolgimento della Jihad Islamica in undi prigionieri. Tra ici sono la soldatessa Agam Berger, l’israelo-tedesca Arbel Yehoud, l’80enne Gadi Moses e cinque lavoratori thailandesi.La liberazione della soldatessa Berger: una cerimonia orchestrataLa prima ad essere liberata è stata Agam Berger, scortata da miliziani armati e consegnata alla Croce Rossa Internazionale a Jabaliya, nel nord di Gaza. Ilè avvenuto con una vera e propria “messa in scena“: la giovane è stata fatta salire su un palco e invitata a salutare la folla mentre un miliziano riprendeva la scena.