Ilfattoquotidiano.it - In tv i 5stelle non esistono, a parte per le gaffe: siamo oltre l’omologazione culturale

di Carmelo Sant’AngeloDiceva Oscar Wilde, per il tramite di Dorian Gray: “There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about” (“C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé”). Nel mondo della comunicazione questa massima è assurta a regola aurea. Un’attività commerciale o professionale o un’associazione che vuole affacciarsi sul mercato ha assoluto bisogno di far parlare di sé, di farsi conoscere, di diffondere il proprio marchio e la propria mission, di ricevere il back dei potenziali clienti/utenti/simpatizzanti. Lo stesso vale per un partito, che ha bisogno di far conoscere le proprie iniziative.A questa regola sembrano, però, sottrarsi i. Ho scoperto, infatti, guardando il tg La7, che il Movimento si è ritirato sull’Aventino.