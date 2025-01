Dayitalianews.com - Hamas libera l’ostaggio della “discordia” tra la folla inferocita, Netanyahu ha già pronta la sua “vendetta”

Dopo il rilascio delle 4 soldatesse israeliane, prosegue lo scambio di prigionieri trae Israele, ma non mancano le tensioni. Sta facendo molto discutere il rilascio di oggi, 30 gennaio,29enne Arbel Yehoud a Khan Younis, nel sud di Gaza, uno degli ostaggi” sul quale si sono impantanate a lungo le trattative.Lazione choc delisraelianoSui social girano numerosi video che testimoniano lazione rocambolesca di Arbel Yehoud, scortata dagli uominiJihad islamica e dicoi volti coperti dalle bandane e dai passamontagna, mentre intorno a lei c’è unaasserragliata sugli edifici bombardati che le urla contro di tutto. La ragazza avanza esitante con gli occhi pieni di terrore, e solo a fatica riesce a raggiungere il convoglioCroce Rossa, per poi essere presa in carico dall’Idf che la condurrà all’ospedale di Israele, dove ha potuto riabbracciare i genitori.