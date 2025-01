Gaza liberata la soldatessa Agam Berger in mezzo alle rovine di Jabalya Gli altri due ostaggi israeliani rilasciati davanti alla casa di Sinwar – I video

Leggi su Open.online

Quello dellaisraelianaè stato un rilascio in grande stile, come quello di sabato 25 gennaio quando sono state liberate quattro donne soldato: Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy. La “cerimonia” è avvenuta su un palco appositamentestito a, in uno spiazzo tra edifici rasi al suolo e accanto a miliziani di Hamas a volto coperto. La 20enne dell’Idf, rapita dbase di Nahal Oz la mattina del 7 ottobre 2023, ha salutato la folla di fronte a lei prima di essere consegnata ai veicoli della Croce Rossa, che avevano nel frattempo raggiunto la località del rilascio.ha raggiunto la base delle forze israeliane dove si sta ricongiungendo coi suoi genitori prima di sottoporsi ai controlli medici. Anche il luogo del rilascio di Arbel Yehud, 29 anni, e l’80enne Gadi Moses è particolarmente significativo: i duesono stati, infatti, liberati – e consegnatiCroce Rossa – a Khan Younis di frontedelladi Yayhya, l’ex leader di Hamas ucciso dforze israeliane.