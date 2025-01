Bergamonews.it - Ederson e Pasalic, che notte! Super impatto di Scalvini, Zappacosta vola a sinistra

Leggi su Bergamonews.it

Barcellona (Spagna). I centrocampisti si esaltano, la difesa regge a metà, gli esternino. Le pagelle di Barcellona-Atalanta e la grandenerazzurra.Barcellona-Atalanta 2-2, le pagelleCarnesecchi 6 – Per un tempo sente solo brividi quando Yamal va sul mancino: chiamato a due parate semplici per le sue abitudini, sul gol finisce un po’ a vuoto restando a metà strada. Si riscatta con tre parate sontuose.Djimsiti 7 – Raphinha svaria anche a destra invertendo la posizione con Lewandowski: non è facile da tenere a bada perché la differenza di passo è notevole, ma lui usa anche le maniere forti e prende le misure limitando la sofferenza. Tagliato fuori sullo 0-1 da una palla semplicemente troppo di qualità. Evita il raddoppio immediato con un miracolo. Giocate che pesano.Hien 6 – Fatica perché Lewandowski non gli dà mai il riferimento, anche perché quando poi c’è un corpo a corpo raramente lo svedese non lo vince.