Dayitalianews.com - Donna rapinata dopo aver prelevato al bancomat: due giovanissimi inseguono il ladro e lo fanno arrestare. L’importanza del “non voltarsi dall’altra parte”. E’ successo ieri a Cerveteri

Leggi su Dayitalianews.com

Aggredita e derubata subitoil prelievo: il coraggio di due giovani cittadiniMomenti di paura nel tardo pomeriggio a, dove unaè statasubitodenaro da uno sportello. Un uomo, un 50enne, le ha strappato dalle mani circa 200 euro prima di darsi alla fuga.Ciò che è, però, ha trasformato una normale rapina in un esempio di straordinario coraggio: due ragazzi, entrambi, non sono rimasti a guardare e hanno deciso di inseguire il. Uno di loro, un 15enne, ha permesso di seguire la direzione della fuga, fornendo informazioni fondamentali ai Carabin, che pocosono riusciti a bloccare il rapinatore e arrestarlo.La vittima racconta l’accaduto e lancia un appello sui socialLa stessa, ancora scossa per l’accaduto, ha voluto condividere la sua esperienza sui social, sottolineando come il senso civico e la solidarietà abbiano giocato un ruolo cruciale.