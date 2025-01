Gravidanzaonline.it - “Cosa posso prendere per calmare il prurito della dermatite atopica in gravidanza?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno, purtroppo soffro didalla nascita. Il problema è che ora sono a 23 settimane die non sto riuscendo a gestire il, che è diventato così intenso da svegliarmi di notte: mi ritrovo con il sangue che cola dalle braccia, gambe, cosce, mani e così via.In passato in presenza di questa sintomatologia così importante prendevo o il Deltacortene 50mg o gli antistaminici, che però ho smesso quando ho scoperto di essere incinta. C’è qualchealmeno per attenuare questi sintomi? Lasta diventando molto invalidante. Grazie in anticipo.L'articolo “perilin?” proviene daOnLine.