Cobolli prosegue il periodo no | altro ko all’esordio con De Jong a Montpellier

il difficile inizio di stagione di Flavio, eliminato per il terzo torneo consecutivo. Nell’ATP 250 francese il tennista romano, che era stato esentato dal primo turno forte della sua terza testa di serie, è stato sconfitto dall’olandese Jesper Decon il punteggio di 6-3 7-6(2). Un match giocato male dall’azzurro, che ha commesso tanti errori e a tratti è apparso visibilmente sconsolato del suo livello di gioco espresso. Festeggia il suo avversario, che per la prima volta in carriera raggiunge il traguardo dei quarti di finale in un torneo del circuito maggiore. Nel pomeriggio toccherà all’tennista italiano impegnato nel torneo, ovvero Mattia Bellucci: il lombardo, dopo aver battuto Pouille, tenterà di proseguire la sua corsa contro lo statunitense Kovacevic.