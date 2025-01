Oasport.it - AlUla Tour 2025: fantastico bis di Tim Merlier. Ancora quarto Moschetti. La sintesi

Leggi su Oasport.it

Come previsto alla vigilia, la terza tappa dell’, da Hegra a Tayma Fort su un percorso di 180,6 chilometri, si è conclusa con una volata. Ad avere la meglio nello sprint finale è stato Timdella Soudal Quick-Step, che ha così bissato il successo della tappa inaugurale e conquistato la sua cinquantaduesima vittoria in carriera.Il belga ha saputo sfruttare al meglio il lavoro dei suoi compagni di squadra per imporsi in un duello serrato contro l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco) e il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG), che hanno completato il podio di giornata.La tappa è stata animata da numerosi tentativi di fuga, tutti neutralizzati dal gruppo per favorire l’epilogo allo sprint. Il più significativo è stato quello che ha preso vita nelle prime fasi di gara con protagonisti gli spagnoli Javier Ibanez (Caja Rural-Seguros RGA) e Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) – quest’ultimo per un tratto anche leader virtuale della generale – insieme ai giapponesi Yuma Koishi e Masaki Yamamoto (JCL Team UYKO), al cipriota Andreas Miltiadis (Roojai Insurance), all’australiano Kane Richards (Roojai Insurance) e al belga Jens Reynders (Wagner Bazin WB).