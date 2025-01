Quotidiano.net - Zanicchi all’Ariston: "Vittorie, gioie e lacrime. Riprendi questa mano,. Festival di Sanremo"

Leggi su Quotidiano.net

"Ma sì, visti i sessant’anni dal mio primoun po’ ci speravo" ammette Ivacommentando il Premio alla Carriera che fra due settimane la riporta in Riviera dopo undici partecipazioni e tre. "Anche se a certe cose ci tieni, alla mia età tutto scivola come l’acqua sullo specchio e di rimanermene a casa non me ne facevo certo una malattia. Così, quando nel bel mezzo di un pranzo domenicale con la famiglia un cameriere del ristorante s’è presentato con la bottiglia di spumante offerta dalla casa, ho chiesto perché. “Ma come, non lo sa? Conti ha appena annunciato la sua partecipazione al“. Mia figlia Michela è scoppiata a ridere e ho capito. L’ho redarguita con un “sei proprio una stupidina“ (che per il glossario di Iva è davvero il minimo sindacale - ndr), ma è stata una sorpresa bellissima.