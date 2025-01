Oasport.it - WTA Linz 2025: debutto vincente per Maria Sakkari, avanzano anche Tauson e Potapova

Si è chiusa da pochi minuti la terza giornata di tabellone principale al WTA 500 di, l’evento più importante di questa settimana per quanto riguarda il cammino del circuito in senso assoluto. Completato il giro dei primi turni e parzialmente allineato ai quarti il tabellone, senza in realtà vere sorprese.quest’oggi per: la greca, tra i nomi di punta del torneo e certamente il più importante oggi, non ha particolari problemi contro la bulgara Viktoriya Tomova, che sconfigge con un netto 6-3 6-2. Nella stessa parte del tabellone, quella bassa, avantila danese Clara, che nel match dalle attese di maggior equilibrio di oggi riesce a ricavare un bel 6-2 6-4 sulla rumena Sorana Cirstea.Nella parte alta, invece, fa più fatica la russa Anastasia, che deve far ricorso a una buona dose di tennis per riuscire a estromettere la slovacca Rebecca Sramkova: 7-6(1) 6-4 con necessità di forzare nella parte finale di secondo set.