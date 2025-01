Lortica.it - Vasari e le proporzioni: errori o scelte intenzionali?

Durante la visita del professor Martí Domínguez alle mostre allestite ad Arezzo, abbiamo discusso delle opere di Giorgio. Domínguez mi ha mostrato, attraverso la sua vasta collezione di fotografie, diversidi proporzione presenti nei dipinti del maestro. Questi non erano dovuti ai suoi allievi o collaboratori, bensì attribuibili direttamente a lui. Un esempio evidente si trova nella chiesa di San Francesco: il ritratto di Alessandro de’ Medici, in cui spicca la sproporzione tra la coscia e il busto.Anche Ingrid Rowland, insieme a Noah Charney, ha analizzato questi aspetti mentre studiava il percorso che portòalla redazione delle “Vite”. Alcuni considerano queste imperfezioni come semplici difetti, mentre altri ritengono che fossero deliberate. Le possibili spiegazioni possono essere tre:Erano il risultato del lavoro di allievi o aiutanti, ipotesi smentita dallo storico Salmi e dal mio ex professore di storia dell’arte, Monnio.