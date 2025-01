Ilgiorno.it - Undici City Angels in stazione e in centro

Leggi su Ilgiorno.it

"Partiamo con questo progetto che guarda alla sicurezza e alla solidarietà, elementi essenziali per la nostra amministrazione e per la città". Con queste parole il sindaco Augusto Airoldi ha annunciato l’arrivo ufficiale deia Saronno, un progetto che punta a coniugare impegno sociale e supporto concreto alla comunità. Il gruppo, per ora composto da 11 volontari, ha completato un intenso percorso di formazione, come spiegato da Mario Furlan, fondatore dei. "Abbiamo ricevuto oltre trenta richieste di adesione. Alcune sono state scartate dopo un’attenta selezione telefonica e colloqui personali. Ora siamo pronti a partire con i primi servizi operativi". La squadra sarà attiva nella zona dellae in, offrendo aiuto a chi è in difficoltà e collaborando con le forze dell’ordine per garantire sicurezza.