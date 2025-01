Liberoquotidiano.it - "Traffico internazionale di sostanze stupefacenti": Passeri condannato a 25 anni in Egitto

Confermati in appello i 25di carcere per Luigi Giacomo, il pescarese di 32residente da tempo a Londra e arrestato innell'agosto del 2023 mentre era in vacanza. L'accusa è didi. Il giovane, papà italiano e mamma della Sierra Leone, secondo la versione dei familiari riferita dai media locali, al momento dell'arresto sarebbe stato in possesso di piccole dosi di marijuana, destinata all'uso personale. In alcune lettere dal carcere, il giovane aveva parlato di violenze e condizioni detentive durissime. La condanna di primo grado risale allo scorso agosto. In quell'occasione il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva detto: "è stato trovato con dosi di droga importanti. È ovvio che la condanna sia stata pesante, noi continueremo a seguire tutto ciò che accade, ma ildi droga c'era".