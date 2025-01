Donnapop.it - Totti ha chiamato Corona, scoppia la bomba su Ilary Blasi: ecco cosa si sono detti e cosa ha rivelato Fabrizio

ha deciso di “sputare fatti” e dopo le recenti indiscrezioni su Fedez e Chiara Ferragni, l’ex Re dei Paparazzi ha puntato anche Francesco.Ospite de Lo Sperone Podcast, l’ex Re dei Paparazzi ha ricordato l’iconica lite con la conduttrice romana, in diretta al GF Vip. Stando a quanto racconta, subito dopo quella scenetta televisiva, Francescolo avrebbe. Per dirgli? Le rivelazioniscioccanti.Il Pupone, parlando del diverbio tra, avrebbe confessato all’ex marito di Nina Moric che la scenata fatta dalla showgirl non fosse riferita a lui. E a chi, allora? All’ex Capitano giallorosso! In poche parole, quindi, l’ex moglie diavrebbe sempre avuto il sospetto circa i suoi tradimenti, ma avrebbe preferito non credere a questa versione.