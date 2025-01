Lettera43.it - Qual è stato il primo video caricato su YouTube?

«Bene, siamo davanti agli elefanti. La cosa più bella di queste creature e che hanno una proboscide molto lunga. Ed è tutto quello che c’è da dire». Non è certamente l’introduzione di un interessante documentario, ma questo breve discorso ha fatto la storia del web internazionale. Sono le parole che Jawed Karim pronuncia in Me at the Zoo, ilsulla piattaformail 23 aprile del 2005. Poco più di due mesi dopo la fondazione, datata 14 febbraio. A 20 anni di distanza, pur non essendo il più visto in assoluto nella storia del sito, quel filmato di appena 19 secondi ha raggiunto quota 347 milioni di visualizzazioni., il caso del 2023 con unpiù vecchio di Me at the ZooIl logo disu uno smartphone (Getty Images).«State tranquilli, ilpiù vecchio disarà sempre Me at the Zoo, che èil 23 aprile 2005 da uno dei nostri co-fondatori».