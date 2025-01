Ilfoglio.it - Meloni: "Nessun passo indietro". Vertice sui migranti a Palazzo Chigi

Leggi su Ilfoglio.it

"Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi. Dritti per la nostra strada". Lo scrive sui social la premier Giorgia, il giorno dopo la notizia dell'indagine sul caso Almastri aperta nei suoi confronti, dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Poco prima della premier, anche Arianna, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di FdI, ha commentato la vicenda con un lungo post su Instagram: "Avanti sorella mia, sei il nostro orgoglio". In mattinata la premier terrà unsuiha convocato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.