La tregua a Gaza regge a fatica e Doha cerca di stabilizzarla: "Dal 3 febbraio riprendono i negoziati per concordare la fase due del cessate il fuoco"

Seppur con grande, latra Hamas e Israele continua are. Proprio per questo, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, ha annunciato che asono “iniziati i preparativi” per avviare, già dal 3, itra le parti. L’obiettivo sarà definire la secondadelil.Interlocuzioni che si preannunciano difficili, ma che dovranno culminare in un accordo per evitare un ritorno ai combattimenti. Tale eventualità, caldeggiata dal ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich e dall’ex ministro Itamar Ben-Gvir, non è stata smentita dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Anzi, il leader israeliano mantiene una posizione ambigua, alternando silenzi a dichiarazioni in cui si dice “pronto a riprendere” le ostilità da un momento all’altro.