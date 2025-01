Inter-news.it - Julio Cesar: «Inter, col Monaco serve tranquillità. Un errore da non fare!»

L’, a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, sfida ilnell’ultima gara della prima fase. L’ex nerazzurrodà qualche consiglio alla squadra di Simone Inzaghi. MENTALITÀ –, a bordocampo a San Siro per commentare il pre-partita di, dichiara su Prime Video: «Io credo che oggi l’debba scendere in campo con moltae naturalezza perché è consapevole di essere una squadra fortissima e gioca in casa davanti ai propri tifosi. Deve giocare tranquilla perché penso che con questa mentalità l’puòmolto bene e vincere la partita. Il cammino che ha fatto l’fino a qui, in questo nuovo formato, e il fatto che sia arrivata all’ultima partita dipendendo solo da sé stesso, dice tanto sulla squadra di Inzaghi».