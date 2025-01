Ilrestodelcarlino.it - Incontro in Regione con Curcio. Pestelli: "Rischio spopolamento". Ancarani: "Ora serve celerità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Questo è l’obiettivo, sperando che possa essere condiviso anche dalla: ascolti il parere delle comunità locali, a prescindere all’appartenenza politica, e i consiglieri in quest’aula, di maggioranza o di opposizione. Tutti vogliamo renderci utili con idee e progettualità". Queste le parole rivolte al commissario per la ricostruzione, Fabrizio, da Luca, consigliere regionale forlivese di Fratelli d’Italia, ieri nell’assise regionale.ha infatti partecipato al consiglio regionale. "In questa fase di ricostruzione si ricordino i territori di pianura allagati e anche quelli collinari e montani, colpiti dalle frane – ha continuato–. Dobbiamo essere al fianco degli agricoltori di montagna, così colpiti dall’alluvione. Combattiamo ildidelle aree interne, risorsa fondamentale in chiave preventiva, e consentiamo alle attività che hanno subito danni di ripartire sul territorio di pertinenza senza vivere ore di terrore in ogni momento di pioggia: la pianura non si salva se collina e montagna non sono presidiate e vissute".