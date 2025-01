Ilrestodelcarlino.it - Furti, giro di vite dei carabinieri: denunciate cinque persone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 29 gennaio 2025 - Idi Porto San Giorgio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo due ragazze cilene di 25 anni, senza fissa dimora in Italia. Entrambe, insieme ad un uomo in corso di identificazione, avevano asportato il portafoglio di un sangiorgese, lasciato momentaneamente incustodito sul bancone delle casse di una nota attività commerciale del posto, contenente la somma di 600 euro in contanti e alcune carte di pagamento – queste ultime successivamente utilizzate per eseguire prelievi presso alcuni sportelli bancomat per complessivi 1.200 euro. Sempre idi Porto San Giorgio hanno denunciato un 48enne italiano, autore del furto di un motociclo Piaggio Beverly, successivamente rinvenuto dagli stessi militari in una via della cittadina costiere e poi restituito al proprietario.