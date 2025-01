Movieplayer.it - David Lynch ricordato ai WGA Awards 2025 con il premio postumo alla carriera

Il regista e sceneggiatoresaràdurante i WGAcon unriceverà un: il Laurel Awardassegnato dal sindacato degli sceneggiatori americani. In un comunicato è stato rivelato che lo sceneggiatore e regista era stato informato dell'importante riconoscimento prima della sua morte, avvenuta il 15 gennaio. Ilassegnato aIl 15 febbraio, durante la cerimonia di consegna dei WGA, sarà Kyle MacLachlan, star di I segreti di Twin Peaks e Velluto Blu, a presentare il momento in onore di. Ilassegnato dal sindacato sceneggiatori viene dato a chi ha contribuito in modo significativoprofessione e ha .