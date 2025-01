Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Ho fatto di tutto per giocare. Vi sosterrò sempre”

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-28 15:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal:L’avventura di Neymar in Arabia Saudita finisce dopo appena cinque mesi: il brasiliano ha saluato l’Al-Hilal. Per l’ex Barcellona e Paris Saint-Germain si avvicina il ritorno in patria con la maglia del Santos. Neymar, il messaggio d’addio all’Al-HilalQuesto il messaggio che ha scritto su Instagram per salutare l’Al Hilal e l’Arabia Saudita: “A tutti all’Al Hilal, ai tifosi, grazie!! Hodipere vorrei che avessimo passato momenti migliori in campo insieme. All’Arabia Saudita, grazie per aver dato a me e alla mia famiglia una nuova casa e nuove esperienze. Ora conosco il vero saudita e ho amici per la vita. Hosentito il vostro amore e la vostra passione per il gioco. Seguirò il vostro viaggio futuro come club e come Paese verso il 2034.