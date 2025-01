Ilrestodelcarlino.it - Cadono rocce dalla parete. Il Comune chiude via Castello

Tecnici al lavoro anche stamattina in via, la strada comunale che dal centro di Sasso Marconi risale la collina in direzione delle Lagune, chiusa da lunedì sera a causa del distacco die detriti dal versante roccioso a lato della carreggiata. Con un provvedimento di urgenza, ilha deciso dire il transito in prossimità dell’accesso ai civici 36-44. Il tratto interessato è quello del primo tratto della via, quella che si trova a monte, a circa 400 metri dall’incrocio con la Porrettana. Ieri già in prima mattinata le ruspe avevano liberato la carreggiata e dal pomeriggio i tecnici rocciatori erano al lavoro per la messa in sicurezza dellarocciosa interessata dal distacco di massi e detriti. L’intervento dei rocciatori prevede la rimozione, e il ‘disgaggio’ del materiale (e vegetazione) che incombe sulla carreggiata.